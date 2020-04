Bettiol deelt prikje uit naar Evenepoel: "Hij moet eerst zelf maar iets groots winnen"

Een beetje rivaliteit die oplaait, kan nooit kwaad. Zeker wanneer er zoals nu op de weg weinig te beleven valt. Zondag staan Alberto Bettiol en Remco Evenepoel allebei aan de start van 'De Ronde 2020', de virtuele finale van de Ronde van Vlaanderen. Weinig kans dat ze snel beste vrienden worden.

Bettiol ging in op het voorstel van Flanders Classics om aan zo'n virtuele Ronde mee te doen. Dan moet hij wel graag op de rollen rijden? "Helemaal niet. Mijn fiets is mijn vrijheid, ik kan op elk moment naar eender waar rijden, daarom ben ik er ooit mee begonnen. Maar ik ben ondertussen wielerprof en dus gaat het er niet om of ik iets graag doe of niet. De rollen zijn nu mijn werk", zegt Bettiol in GvA.

Dan even terug naar 2019. Bettiol won de Ronde van Vlaanderen en riep achteraf 'Waar is Quick.Step' in de ploegbus van Education First. Daar gaf Evenepoel maanden later op tv dan weer een antwoord op. "Hij zei dat Deceuninck-Quick.Step me niet meer zou laten wegrijden. Maar niemand heeft me tijdens de Ronde van Vlaanderen laten wegrijden. Daarmee kan ik dus niet akkoord gaan."

De Italiaan staat blijkbaar wel op scherp wanneer het op Evenepoel aankomt. "Hij moet eerst zelf maar iets groots winnen voor hij het kan opnemen tegen mij of mannen als Greg Van Avermaet en Peter Sagan. Die hebben al echt iets gewonnen in hun carrière en hebben tien jaar meer ervaring."

TOEKOMST VAN HET WIELRENNEN

Evenepoel won natuurlijk wel al San Sebastian en werd Europees kampioen tijdrijden. "En hij is ook de toekomst van het wielrennen. Ik heb renners gesproken die in Algarve waren en hij moet er ontzettend hard gereden hebben. Ik hoop het beste voor hem, maar zijn commentaar bij mijn overwinning heb ik niet geapprecieerd."