Ploegleiding CCC ziet het somber in: "De signalen zijn niet goed"

Dat renners als Greg Van Avermaet zich loyaal opstellen, is alvast al een meevaller voor CCC. Of het genoeg is om de boel te redden? Dat valt af te wachten. In elk geval oogt de toekomst van de ploeg onzeker, valt ook te horen bij de ploegleiding.

Na de mededeling van sterke man Dariusz Milek reageerde ook teammanager Jim Ochowicz. "We worden geconfronteerd met een gebrek aan cashflow." Vandaar ook de maatregelen. "Op korte termijn, in eerste instantie. Om het huidige seizoen te kunnen voltooien." Maar wat daarna? Moet Ochowicz een paar jaar na het afhaken van BMC op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor? Afwachten is de boodschap. "Maar de signalen zijn in elk geval niet goed", stelt ploegleider Valerio Piva onomwonden in Het Laatste Nieuws." MOEDERBEDRIJF LIG PLAT Piva is inmiddels ook tot het besef gekomen dat de economische situatie van CCC zeer ernstig is. "Het moederbedrijf in Polen ligt plat, alle winkels zijn dicht. Tien-à vijftienduizend mensen zitten zonder werk. Dat doet ook ons vrezen voor de toekomst."