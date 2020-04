Zelfs al wedstrijd uit augustus geschrapt: rittenkoers met Hermans als meest recente winnaar gaat dit jaar niet door

Het ziet er niet naar uit dat we heel erg snel van het coronavirus verlost zullen zijn. Wellicht is het pas vanaf de zomer dat we weer mogen hopen op wielerwedstrijden en dan nog. Nu kondigt de organisatie van een wedstrijd die pas in augustus op de kalender stond al de annulatie aan.

De Tour of Utah zal in 2020 niet kunnen plaatsvinden. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar werd de Amerikaanse rittenkoers nog gewonnen door een sterke Ben Hermans. Die krijgt voorlopig dus geen opvolger. De Tour of Utah stond geprogrammeerd van 3 tot 9 augustus.

"Rekening houdend met onze gastcomités, renners, wielerfans en partners, kondigt de Tour of Utah op de gezondheid en het welzijn van al zijn deelnemers. Daarom hebben we de moeilijke beslissing genomen de wedstrijd in augustus niet te organiseren", kondigt Steve Miller aan.

PARTNERSHIPS VERNIEUWEN IN 2021

Er wordt ook niet gezocht naar een andere datum later in het jaar. De zeventien ploegen die hadden toegezegd, mogen dus thuisblijven. "We hopen heel wat van deze partnerships in 2021 te kunnen vernieuwen."