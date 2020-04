Probleem van De Gendt op Zwift opgelost: "Het was dus niet mijn uitzonderlijke kracht"

Thomas De Gendt gaat meedoen aan 'De Ronde 2020', het virtuele alternatief voor de Ronde van Vlaanderen. Dat zal gebruik maken van BKool en niet van Zwift. Op dat laatste platform werd De Gendt onlangs nog geblokkeerd en nu is ook duidelijk waarom.

Toen De Gendt tijdens een rit een tijd lang aan 500 à 550 watt reed, werd hij geblokkeerd. Schijnbaar wegens 'te hoge waarden'. Nu blijkt dat er wel wat anders aan de hand was. Een twitteraar merkte op dat het om een fout in het systeem ging en dat dit inmiddels is verholpen.

Het haalt Thomas De Gendt wel uit zijn illusie. "Het was dus een bug en niet mijn uitzonderlijke kracht", reageert de renner van Lotto Soudal. Eerder grapte De Gendt al dat hij ging testen of BKool in tegenstelling tot Zwift wel zijn waarden aankan.