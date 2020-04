Ronde tegen Corona: Merckx stelt voorwaarde voor doorgaan Tour, Boonen verwacht pas koers in september

De Ronde tegen Corona was een hartverwarmende actie: talloze Vlamingen stuurden hun inzendingen waarin ze toch blijk gaven van positivisme ondanks deze zware tijden. In de loop van de uitzending op VTM werd er ook gepeild naar de gedachten van Eddy Merckx en Tom Boonen.

Merckx was vorig jaar de gevierde man bij de start van de Tour in Brussel. Krijgen we ook dit jaar nog een Tour te zien? "Als het mogelijk is, zou ik de Tour laten doorgaan. Maar dan moet er wel volk zijn. Alles hangt natuurlijk af van de wetenschappers. Koersen zonder publiek is voor mij praktisch onmogelijk", stelt Merckx.

Tom Boonen denkt dat we op de hervatting van het wielerseizoen wel nog even mogen wachten. "Ik vermoed dat we in België pas in de grote vakantie opnieuw gaan kunnen sporten. Internationaal gezien zal dat waarschijnlijk nog iets langer duren. Ik ben aan het gissen, want ik ben natuurlijk geen viroloog. Maar ik verwacht niet dat we voor 1 september grote internationale wedstrijden te zien zullen krijgen."

VREES VOOR CORONA

De vrees voor gezondheidsproblemen zal er nog wel een tijdje in zitten. Die is nu bij Eddy Merckx zeker wel aanwezig. "Ik belde met een vriend die het coronavirus heeft gehad. Als je dat hoort... Daar krijg je het kou van."