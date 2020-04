"Van alle renners voor Tokio is in principe enkel Evenepoel al zeker van zijn plaats, maar..."

Door de coronacrisis zijn de Olympische Spelen verplaatst naar de zomer van 2021. Dat heeft ook een impact op de selectieprocedure.

“Over de weg die naar Tokio moet leiden kunnen we voorlopig nog geen beslissingen nemen”, vertelde Frederik Broché, technisch directeur van de wielerbond op de website.

“Het IOC heeft alvast aangekondigd dat het in de tweede helft van april opnieuw zal communiceren over kwalificatiecriteria in alle disciplines, dus daar kijk ik naar uit.”

“Op de piste is alles in principe duidelijk, daar gingen de boeken toe na afloop van het WK in Berlijn. En ook op de weg ligt alles vast. Ik ga er vanuit dat we nog steeds vijf mannen en drie vrouwen kunnen afvaardigen naar de wegritten op de Spelen. Maar voor mountainbike en BMX is er minder duidelijkheid.”

“In principe is alleen Remco Evenepoel zeker van zijn plaats”, aldus Broché. “Daar wijken we niet van af, ook al zal hij geselecteerd worden op basis van een Europese tijdrittitel uit 2019.”

“Maar ook Remco zal niet ontsnappen aan het criterium dat ‘vormbehoud’ heet. Het is niet omdat je in 2020 in poleposition zat voor een selectie dat dat een jaar later opnieuw zo zal zijn. Op twaalf maanden tijd kan veel gebeuren.”