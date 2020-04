🎥 Van Avermaet verklapt schema dat er voor hem wellicht zit aan te komen

Wie weet zien we Greg Van Avermaet dit jaar dan toch nog opnieuw van een Tourpodium rijden. Logischerwijs is ook hij tevreden nu opnieuw over een mikpunt te beschikken. Het is natuurlijk niet enkel de Tour waar Van Avermaet van wakker ligt, maar ook BK, WK en klassiekers...

"Het is goed om een datum in ons achterhoofd te hebben waarop we kunnen beginnen koersen", zegt Van Avermaet in een filmpje van CCC. "Het kan nog allemaal veranderen. Het hangt er vanaf hoe het virus zal evolueren. Maar voor ons als renners is het heel belangrijk om bepaalde data in ons hoofd te hebben waarop grote koersen worden ingepland. Mentaal is dat het belangrijkste."

Wat volgt er nu voor Van Avermaet? "Ik ga met mijn trainer overleggen over hoe het best de rest van het seizoen aan te pakken. Ik denk dat het enkele weken vergt om opnieuw op competitieniveau te geraken. Nu hoef je niet zoveel meer te trainen en nadien kan je opbouwen richting kleinere koersen en Tour."

Als alles kan doorgaan, belooft het nog pittig te worden. "Hopelijk gaat het druk worden. WK - Tour - WK: dat gaat een groot blok worden. Daarna zullen voor mij de Monumenten erbij komen, want ik denk niet dat ik de Giro of de Vuelta gaat doen. Het helpt wel dat je dan naar de klassiekers kunt met een grote ronde in de benen."