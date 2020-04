Yves Lampaert: "Extra jammer nu ik in beste jaren zit" en "Al mijn hartslagenrecords gebroken"

Zoals iedereen had Yves Lampaert wel verwacht dat het anders zou lopen in deze periode. Zijn wens was om mee te doen voor de zege in Parijs-Roubaix, in plaats van op de rollen een virtuele Ronde van Vlaanderen af te werken. Dat laatste is hem overigens niet goed bevallen.

Lampaert was te gast in het VRT-programma Vandaag en sprak over het verschil in voorbereiding op een eventuele Tour. "In Italië, Spanje en Frankrijk mogen ze nog niet buiten fietsen. Nu is er een beetje een datum vastgelegd. Tegen dan kunnen ze hopelijk weer buiten trainen en hebben ze twee à drie maanden om zich voor te bereiden."

Als er een Tour komt, zal het één met publiek zijn. Daar is Lampaert al opgelucht over, want koersen zonder toeschouwers is toch iets apart. "We hebben in Parijs-Nice al voorsmaakje gehad. Als echt op het scherpst van de snee is, kun je u als renner met het publiek niet bezighouden. Maar als er niemand aan de meet staat te supporteren, dat is het toch ook niet."

Zolang er niet gekoerst kan worden, biede het virtuele gebeuren een alternatief. Lampaert deed mee aan 'De Ronde2020' en werd elfde. "Dat was echt zwaar, niet normaal. Ik vond het niet zo leuk om te doen. Ik heb al mijn hartslagenrecords gebroken op die drie kwartier."

Het spijtige voor Lampaert is dat hij nu op zijn piek zou kunnen zitten, terwijl er koersen wegvallen. "Ze zeggen dat die ligt tussen 28 en 33 of 34. Iedere kans die passeert, is een kans minder. Daarom is het nog extra jammer dat dit voorvalt nu ik in mijn beste jaren zit."