Balanceren op slappe koord voor Tour in augustus en september: Van Ranst zet de deur op een kier

Volgens de nieuwste ontwikkelingen wil de ASO dus werk maken van een Tour die zou aanvatten op 29 augustus. Tenminste: als de autoriteiten en de experts het allemaal toelaten. Volgens viroloog Marc Van Ranst hangt het allemaal af van hoe het virus verder gaat evolueren.

Ook bij hem is doorgedrongen hoe graag men de Tour wil organiseren. "Ik besef het belang van die wedstrijd. Maar als het zowel in Frankrijk, Spanje als Italië – de landen van de drie grote ronden – met de epidemie niet de weg opgaat zoals gehoopt, dan wordt het moeilijk. Die landen zijn ook zwaar getroffen", stelt Van Ranst bij Het Nieuwsblad.

Het is dus nog koffiedik kijken wat juist mogelijk zal zijn. "Alles hangt af van de evolutie van het coronavirus. Zolang er nog enige hoop is, kan het. Maar anderzijds: zo geef je ook de mogelijkheid om grote desillusies te creëren. Maar kom, augustus en september zijn nog veraf. Over de renners en de ploegen maak ik mij weinig zorgen. De meesten zitten nu toch ook in aparte hotels en komen elkaar enkel buiten tegen tijdens de koers."

WIELERPLOEGEN GOED VOORBEREID

De viroloog doet ook een beroep op het gezond verstand in het peloton. "Die renners zijn ook paranoïde over hun gezondheid. Ze weten ook wel dat, als ze een verkoudheid opdoen, dat het verschil kan betekenen tussen een wedstrijd winnen of niet. Ook de wielerploegen zullen goed voorbereid zijn en een renner die wat klachten heeft meteen isoleren. Ze waren voor de coronacrisis al heel hard bezig met gezondheid."

MONDMASKERS BELANGRIJKER

Het is wel bekend wat de grote uitdaging zal zijn. "Overal social distancing: dat wordt moeilijk. Zeker aan de start en de aankomst. En viptenten zijn uit den boze. Maar in augustus of september zitten we dus hopelijk in een andere situatie. Een situatie waarin mondmaskers veel belangrijker gaan worden. Ik kan mij de beelden al voorstellen van mensen die met een mondmasker komen kijken naar de koers."