Belgian Cycling neemt beslissing om orde te brengen in coronachaos

Dat is gebeurd in overleg met de Vlaamse en de Waalse afdeling. Deze coördinatiecel zal de supervisie krijgen over de nationale en regionale wielerwedstrijden. Op deze manier moet het mogelijk zijn om renners en organisatoren zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

Zowel leden van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles zullen zetelen in deze nieuwe coördinatiecel. Door alle federaties op dezelfde lijn te krijgen, moeten chaotische toestanden als gevolg van de coronacrisis dus vermeden kunnen worden.

In times of crisis it is even more important than ever to work together. That's why Belgian Cycling, @CyclingVL and @FCWBinfos have set up an Interfederal Coordination cell to try to bring order to the chaos caused by #Covid_19.



