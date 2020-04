Gebrek aan competitieritme zeker voor de toppers niet nefast voor de Tour: "Dan rijden ze maar wat minder snel"

Vanuit alle ooghoeken is het nagaan in hoeverre een Ronde van Frankrijk dit jaar nog haalbaar is. Wat zeker in overweging genomen moet worden, is het feit over vooraf een voorbereidingskoers kan ingepland worden. Al kan het ook zonder, meent inspanningsfysioloog Peter Hespel.

"Puur fysiologisch is er geen reden om aan te nemen dat het niet kan. Renners die de Tour rijden, zijn doorgaans zodanig goed getraind dat ze zelfs na een periode van minder of totaal geen activiteit op zeer korte termijn in vorm kunnen geraken. De Tour rijden puur en alleen op trainingskilometers kan dus", kondigt de man die werkt aan de KU Leuven aan in HLN. Dan moet er op training ook echt goed gewerkt worden. "Tussen nu en de mogelijke nieuwe startdatum van de Tour gapen toch nog vier à viereneenhalve maand. Dan spreken we over aanzienlijke trainingsvolumes. Probeer die maar eens permanent gemotiveerd en met voldoende kwaliteit weg te werken. Alleen trainen, of zoals de Belgische coronamaatregelen het voorschrijven , maximaal met twee, is voor velen een gesel." BLIND VERTROUWEN OP DE TOPPERS Hespel ziet dus wel verschillen ontstaan tussen de renners. "Zij die het in het verleden al moeilijk hadden om op training een bepaald niveau te halen, krijgen het lastig om hun conditie nu te onderhouden. Maar er zijn er anderen, waar je blind op kunt bouwen. Doorgaans zijn dat ook de absolute toppers." Hoe dan ook zal tijdens de Tour wel rekening gehouden moeten worden met de voorbereiding. "Iedereen zal zijn niveau en intensiteit een beetje moeten aanpassen aan het competitiegebrek. Dan rijden ze maar wat minder snel, zeker in de aanvangsfase van de Tour." IEDEREEN MOET BUITEN KUNNEN TRAINEN Enkel indien bepaalde renners vooraf nog in een lockdown zitten, vormt zich een groot probleem. "Op dat moment creëer je een enorm verschil. Er zijn nu eenmaal aspecten die je kwalitatief beter kan trainen op de rollen dan met training buiten. Maar als het gaat om kilometers opstapelen... Vijif, zes uur in alle eenzaamheid op de rollen? 'Gene simpele' voor renners, die bekend staan als sociale dieren."