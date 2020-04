Haalbaarheid van plan voor Tourstart in augustus: bereidheid van UCI bepalend

Als we de Franse krant Dauphiné Libéré mogen geloven, is een Tour die start op 29 augustus en drie volledige weken duurt de piste die de ASO bewandelt. Hoe haalbaar is dat juist? In elk geval zal de bal in het kamp van de UCI komen te liggen.

Dat is natuurlijk altijd zo, maar als er een periode gevonden zou worden voor de Tour die voorts niet al te veel nieuwe problemen schept, zou de UCI daar zeker mee akkoord gaan. Ook voor de internationale wielerunie zal de Tour met stip als prioriteit genoteerd staan. Naast het WK natuurlijk en net daar ligt de moeilijkheid.

Een Tour die begint op 29 augustus eindigt op 20 september. Dat is uitgerekend de dag van het WK tijdrijden in het Zwitserse Martigny. Het is ook de eerste dag van een volledige week die de UCI eigenlijk gereserveerd heeft voor het WK in Zwitserland. Het is de vraag of daar wel aan te tornen valt.

In een andere situatie zou het antwoord ongetwijfeld 'neen' zijn, maar de verschillende instanties zullen wel bereid zijn enige flexibiliteit aan de dag te leggen om de Tour te laten doorgaan. Het moet blijken hoe groot die bereidheid bij de UCI zal zijn. Het WK blijft immers toch wel het feest van het internationale wielrennen.

FLEXIBILITEIT

Er is niet enkel het feit dat op 20 september de tijdrit gepland staat. Men kan ook de vraag stellen of het wel gepast is om na een zware Ronde van Frankrijk, waar de renners zich al niet zullen op kunnen voorbereiden zoals normaal, om diezelfde renners dan een week later op de wereldtitel te laten jagen. Flexibiliteit zal sowieso ook van het peloton gevergd worden: het zijn uitzonderlijke tijden.

De voorbereiding is nochtans net waarom de datum van de Tourstart pas eind augustus gelegd zou worden. Om renners voldoende tijd te geven om op een gelijkaardige manier te kunnen trainen en eventueel een voorbereidingskoers te rijden. Het lijkt echter nogal krap om beide zaken in het schema in te passen. En wanneer begint die 'gelijke' voorbereidingsperiode, met renners die allemaal buiten kunnen trainen?

Welke goede intenties er ook mogen zijn om de Tour te laten doorgaan, uiteindelijk is alles afhankelijk van hoe snel het virus klein gekregen kan worden. Niet alleen in Frankrijk, niet alleen in Europa. Maar ook in de Verenigde Staten, ook in Zuid-Amerika. Niet overal zit de pandemie op hetzelfde punt. Dat kan nog wel eens het grootste probleem worden.

OP ZOEK NAAR EEN DEAL

Maar voor zover het geregeld kan worden, moet de ASO dus op zoek naar een deal met de UCI die minder evident is dan wanneer het paradepaardje van de unie niet zo in het gedrang zou komen. Dat een Fransman aan het hoofd staat van de UCI kan mogelijk wel helpen. Welke oplossingen en verschuivingen zijn er mogelijk voor de WK-week? Het zal mee bepalend zijn om de Tour in 2020 tot stand te brengen.