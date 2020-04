Michel Wuyts laat zich uit over nieuwe datum Tour de France: "Daar is mijn verstand te klein voor"

Er is een nieuwe datum voorgesteld voor de Tour. De grootste rittenwedstrijd van Frankrijk zal normaal doorgaan van 29 augustus tot 20 september. Daardoor zal het overlappen met enkele andere belangrijke wedstrijden, want de Ronde van Vlaanderen zou bijvoorbeeld op 19 september kunnen doorgaan.

"Er is goed nagedacht over de nieuwe datum, want ze willen zo weinig mogelijk last hebben van het coronavirus en op deze manier zouden er ook toppers zoals Bernal kunnen deelnemen aan de Tour", aldus Michel Wuyts bij Sporza.

Toch zijn er volgens Wuyts ook wat nadelen aan verbonden. "De laatste dag van de Tour zou overlappen met de tijdrit van het WK en op 19 september zou de Ronde van Vlaanderen doorgaan. Enkele renners die de ronde willen winnen, zoals Van Avermaet en Stuyven zullen waarschijnlijk ook aan de start van de Tour verschijnen."

En dan is er uiteraard nog het coronavirus. "Als het in september zou doorgaan, hoopt de organisatie dat de grote massa supporters kleiner zou zijn. Maar hoe ga je het organiseren als er een bergrit is en al het volk daar op af zou komen? Daar is mijn verstand te klein voor."