Mooi dat UCI bij samenstellen van nieuwe kalender logica respecteerde ondanks hectische omstandigheden

Het wielrennen is dood, leve het wielrennen. Of zoiets. Door enigszins vorm te geven aan de nieuwe kalender heeft de UCI opnieuw voor perspectief gezorgd. En heeft het ook enige logica in acht genomen. Toch niet zo evident gezien de omstandigheden.

Want de coronacrisis plaatste de internationale wielerunie voor een enorme uitdaging. In tijden waarin mans gezondheid zo op de proef wordt gesteld een sportieve kalender samenstellen waarin alle grote wielerevenementen samen gepropt moeten worden: evident is anders. Zeker moest er rekening gehouden worden met wat maatschappelijk te verantwoorden was.

Anderzijds is het voor de toekomst van de sport ook cruciaal dat evenementen als de Tour sponsors toch nog kunnen geven waar ze recht op hebben. Kortom: het waren omstandigheden waarin het niet eens onbegrijpelijk zou zijn als men even het hoofd niet koel houdt. Dat is gelukkig niet gebeurd: de alternatieve kalender houdt - voorlopig - steek.





Eerst moest er een periode vastgelegd worden voor de Tour, gezien het commerciële gewicht van die wedstrijden. Dan volgen de andere grote ronden. Giro voor Vuelta. Daarna de kampioenschappen inpassen. Om pas hierna over te gaan tot invulling van eendagswedstrijden, met de Grote Monumenten voorlop. Heel logisch allemaal.

Het moet wel gezegd dat er nog vele gaten in deze kalender moeten ingevuld worden, want voor de eendagskoersen liggen nog geen exacte data vast. Het is wel goed dat er quasi een intentieverklaring gekomen is om de grootste wielerwedstrijden in deze categorie nog te organiseren. Anders zou misschien protest van organisatoren in de hand gewerkt worden.

Blijft wel een feit dat er nog vele puzzelstukjes gelegd moeten worden. En is dit nu een perfecte kalender? Neen. Met een Giro van 3 tot 25 oktober en een Vuelta van 31 oktober tot 21 november is er voorts niet veel plaats om klassiekers te spreiden. Maar die plaats zou er sowieso niet komen. Daarvoor zijn te veel maanden verloren gegaan.

Overlapping ging er sowieso zijn. Teams zullen keuzes moeten maken welke renners ze naar waar sturen. Een scenario waarbij een renner alle drie de grote ronden gaat rijden, is zo goed als uitgesloten. Maar door alle grote evenementen te behouden moet er wel voor elk wat wils zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat het virus bedwongen kan worden, want zoniet valt heel dit plannetje in duigen, maar daar gaan we nu even niet van uit.