OFFICIEEL: Tour de France start op 29 augustus, ook vijf andere wielermonumenten zullen dit jaar nog gereden worden

De UCI heeft het nieuws bevestigd. De Tour de France zal starten op 29 augustus en eindigen op 20 september. Daarnaast zullen er ook nog vijf andere monumenten, waaronder de Ronde van Vlaanderen, gereden worden.

Het nieuw hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Als het coronavirus het toelaat zal de Tour de France op 29 augustus starten en op 20 september eindigen. Het zal overbruggen met het WK, want het evenement gaat door van 20 tot en met 27 september.

Na het WK is het tijd voor de Giro en de Vuelta. Volgens Sporza worden ook de nationale kampioenschappen en vijf monumenten, waaronder de Ronde van Vlaanderen, gereden. De nationale kampioenschappen vinden plaats op 22 en 23 augustus.

Het doel is om op het einde van het seizoen nog zo veel mogelijk wedstrijden te laten doorgaan.