Prudhomme legt keuze voor startdatum uit en belooft niet aan parcours te raken: "Geen tweederangse Tour, integendeel"

Christian Prudhomme moet een tevreden man zijn. Ondanks de vele partijen die erbij betrokken zijn, is hij er mee in geslaagd om een Tour uit te tekenen in 2020. Als het virus het toelaat. Een Tour die start op 29 augustus over grotendeels hetzelfde parcours.

"We hebben voor 29 augustus gekozen, omdat we zo ver mogelijk van de pandemie wilden wegblijven", verklaarde Prudhomme aan persbureau AFP. "Grote sportevenementen zijn tot half juli verboden, maar het leek ons beter om de Tour niet meteen hierna te plannen om renners de tijd te geven om in vorm te geraken. We krijgen een unieke editie, want de Tour startte nog nooit later dan midden juli."

GERAKEN ALLE PLOEGEN AAN DE START?

Gaat er aan het parcours echt niets veranderd moeten worden? "Misschien hier en daar iets, maar aan de kern zullen we niet raken. Het wordt dus geen tweederangse Tour, integendeel. Ik hoop dat alle ploegen die uitgenodigd waren ook zullen starten."

En wat met de Dauphiné? Komt die er ook nog? Voor mij is het een onmisbare generale repetitie voor de Tour. Het is zeker onze bedoeling om de Dauphiné te organiseren, zij het misschien in kortere vorm.