Volgens UCI-voorzitter David Lappartient is de eerste stap gezet: "De volledige kalender is voor binnenkort"

Er is vandaag een belangrijke beslissing genomen voor de wielersport. Er is namelijk beslist om de Tour een tijd uit te stellen. De grootste rittenwedstrijd ter wereld zal van start gaan op 29 augustus en eindigen op 20 september.

Niet alleen voor de Tour de France was het vandaag een belangrijke beslissing, maar ook voor het WK, de Giro, de Vuelta en enkele monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen. Al deze wedstrijden zullen ook later op het jaar nog gereden worden.

Volgens UCI-voorzitter David Lappartient is de eerste belangrijke stap gezet. "Voor de andere belangrijke evenementen moeten we nog een datum vinden. De volledige kalender zal binnenkort gedeeld worden", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.