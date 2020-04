"Beter afstel dan uitstel": gezondheidsdeskundige vreest nieuwe ramp als Tour toch zou doorgaan

De nieuwe data voor de Tour de France liggen vast. 'Na lange tijd van isolatie wordt het een groot wielerfeest', denkt de ene. 'Een broeihaard voor een pandemie', denkt de andere.

Devi Sridhar is volksgezondheidsdeskundige en kunnen we tot de tweede categorie rekenen. Volgens de onderzoeker aan de Universiteit van Edinburgh kunnen we de Tour maar beter een jaartje overslaan.

"Het is een pijnlijke beslissing, maar er is geen andere keuze. Het is verstandig om de Tour van dit jaar te schrappen", drukte Sridhar zijn bezorgdheid uit bij Cyclingnews. Hij betreurt dan ook de beslissing om de Tour op een later tijdstip te laten doorgaan.

"We moeten de risico's afwegen tegenover de voordelen. Duizenden mensen van over heel de wereld komen samen, bijeengepakt en van plaats naar plaats. Daar is het 'goed vertoeven' voor een virus. Zulke omstandigheden zijn de ideale ingrediënten voor een ramp. Op die manier kan de Tour de France ongewild een nieuwe lockdown in gang brengen."