Belgen van EF Pro Cycling onderhandelen individueel over mogelijke loonsvermindering

Tot dusver waren ze gespaard gebleven van economische gevolgen van de coronacrisis, maar dat blijft niet duren: Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke onderhandelen met hun ploeg EF Pro Cycling over een mogelijke loonsvermindering. De ploeg vraagt elke renner apart om in te leveren.

Dat heeft teammanager Jonathan Vaughters bevestigd aan Cyclingnews. Het gaat dus om constructieve gesprekken waarbij de ploeg vraagt aan de renners om in te leveren, het is geen verplichting. Gezien de sector waarin de hoofdsponsor van het team actief is, is het wel noodzakelijk om op de kosten te besparen. GOEDKEURING EN MEDEWERKING RENNERS NOODZAKELIJK "De reis-en onderwijssector wordt hard geraakt door het covid 19-virus. Daarom moeten wij maatregelen treffen om onze kosten terug te schroeven. We bespreken de zaken op een individuele basis met elke renner. We hebben hun goedkeuring en hun medewerking nodig om dit rond te krijgen", legt de Amerikaan uit. Vaughters is alvast erg opgetogen over de houding die de renners hebben aangenomen. "De gesprekken zijn al heel productief geweest. De renners plaatsten het ploegbelang boven het individuele. Daar ben ik heel dankbaar voor."