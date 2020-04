Bloedbad op komst voor Belgische wielerwedstrijden: "Meer organisatoren ongelukkig maken dan gelukkig"

De coronacrisis heeft al een bijzonder grote impact gehad op het wielrennen. Internationaal, maar ook zeker in België, gezien het grote aantal koersen in ons land in het voorjaar. Sinds begin maart zijn er al liefst twintig Belgische koersen geannuleerd. Welke wedstrijd krijgt een andere datum?

Dat is het vraagstuk waar Belgian Cycling en de UCI zich over moeten buigen. De E3 BinckBank Classic, De Baloise Belgium Tour, de Elfstedenronde, Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic en het Circuit de Wallonie: dat zijn de koersen die meteen opteren voor een volgende editie in 2021 en dus geen nieuwe datum hoeven.

Alle andere geannuleerde Belgische koersen willen die graag wel. Veertien in totaal. "Een gigantische hoop. Vergeet niet dat er in het buitenland eenzelfde beweging gaande is en we ook rekening moeten houden met wedstrijden die al een datum in het najaar hebben. We gaan meer organisatoren ongelukkig moeten maken dan gelukkig", zegt Jos Smets van Belgian Cycling in GvA.

Het is ook de vraag met welk tijdstip op de kalender die organisatoren akkoord kunnen gaan. "We willen graag nog organiseren, maar niet op elke datum zoals bijvoorbeeld in november of tijdens de Tour. Dan stellen we liever uit naar 2021", klinkt het bij de Heistse Pijl.