Van Aert geeft raad over berichtgeving over virus en WK-programmering: "Koppigheid van organisatoren"

Ondanks alle gemaakte plannen, zal het toch vooral van de ontwikkeling van het virus afhangen wanneer we weer koers zien. Wout van Aert is daar overigens wel enorm mee bezig. De berichtgeving mag wel een tikkeltje anders, meent hij. Net als de invulling van de week van het WK wielrennen.

Van Aert denkt in Het Laatste Nieuws al na over het post-coronatijdperk. "Het zal me benieuwen hoe mensen in het algemeen gaan reageren na het versoepelen van de maatregelen en het toepassen van de exitstrategie. We zullen met z'n allen content zijn. Maar komt er plots een stormloop op restaurants, cafés en evenementen? Dat denk ik niet."

VAN AERT NIET VOOR 'FEARMONGERING'

Is dat de virloog in Van Aert die dat zegt? "Neen, ik ben niet Marc Van Ranst. Maar als je dagelijks vijf keer naar het nieuws kijkt, word je wel slimmer. Ik ben er trouwens mee gestopt. Ik wil de cijfers kennen, weten hoe het virus evolueert. Maar al die vragen, veronderstellingen en redeneringen daarrond? Pfff, slecht voor de 'moral'. Focus daar toch wat minder op, vind ik. Het maakt het alleen maar beangstigender."

Toch even focussen op het sportieve ook. Van Aert is in grote lijnen tevreden over de door de UCI voorgestelde kalender, maar hij dreigt wel het WK tijdrijden te missen. Daar hadden ze toch iets aan kunnen doen? "Het WK-programma comprimeren bijvoorbeeld. Of omgooien. Beginnen met de jeugd en de vrouwen en de elite-WK's plannen van woensdag tot en met zondag."

Zelfs dan zou het nog wel hectisch zijn. "Nog steeds niet ideaal dan, zo'n WK-tijdrit drie dagen na het einde van de Tour. Maar het had me tenminste de kans geboden om mee te doen. Nu is dat onmogelijk, puur door koppigheid van de organisatoren. Geen sprake van dat ik de Tour vroegtijdig verlaat in een team dat voluit voor de eindzege gaat."