Evenepoel kijkt reikhalzend uit naar 'race' die woensdag begint: "Zal heel leuk en spannend worden"

Geen koers de komende dagen, weken en maanden op de weg. Maar virtueel wordt er wél gereden en Remco Evenepoel heeft er zin in.

Na de Ronde van Vlaanderen op de rollen heeft Remco Evenepoel de smaak te pakken en gaat hij nu dus ook de virtuele Ronde van Zwitserland rijden.

Die vindt plaats van 22 tot 26 april en bestaat dus uit vijf korte ritten. "Het zal wel leuk worden", kijkt Evenepoel reikhalzend uit naar de uitdaging.

57 renners

"We weten niet wat we moeten verwachten, maar het zal heel spannend worden. Dit is zeer aangenaam in vreemde tijden. Dit is meer dan welkom nieuws, ook voor de fans - ze zullen ongetijwfeld voor ons supporteren."

In totaal rijden 19 teams mee. Zij vaardigen de komende week elk drie renners af om de race te rijden. Wie zal het halen?