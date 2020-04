Hier kunnen Evenepoel, Alaphilippe en Van Avermaet vol voor gaan: het concept van de Digital Swiss 5

De Ronde van Vlaanderen kreeg al een virtueel alternatief, maar nu waagt ook een rittenkoers zich hieraan. Tot en met het einde van deze week kunt u de virtuele Ronde van Zwitserland volgen, de Digital Swiss 5. Wat houdt dat juist in?

Zoals uit de naam van het event al af te leiden valt, gaat het om een virtuele versie van de Ronde van Zwitserland en zal het vijf dagen duren. Vijf dagen betekent ook vijf etappes. Een algemeen klassement zal echter niet worden opgemaakt. Alles staat dus in het teken van de ritzeges.

In elke etappe zijn fragmenten gewerkt van het parcours dat de renners normaal hadden moeten afleggen in de Ronde van Zwitserland. Wat dus wel betekent dat het een zware koers met heel wat hoogtemeters zal worden, al heeft elke rit zijn eigen profiel. In etappes één en drie gaat het om een aankomst bergop. Ook in de vijfde rit moeten er meer dan 900 hoogtemeters overwonnen worden. Ritten twee en vier zijn iets vlakker.

Om het allemaal zo echt mogelijk te maken, is er natuurlijk ook een online platform nodig. De Digital Swiss 5 zal niet verreden worden via Zwift of BKool, maar via Rouvy. Zo valt alles te volgen. Via de sociale media van organisator Velon of van de deelnemende ploegen. Maar er zijn ook tv-zenders die de ritten zullen uitzenden. Eleven Sports 3 zendt het elke dag uit vanaf 17u15.

Wat alleszins een leuk gegeven is, is dat we in elke rit andere renners aan het werk kunnen zien. Elke ploeg mag tijdens elke etappe drie renners opstellen. Het deelnemersveld verschilt dus van dag tot dag. Zo gaat Evenepoel van start in de eerste rit, Van Avermaet in de tweede en Campenaerts en Naesen in de vierde.

In elk geval voelen heel wat grote namen zich wel geroepen om hier aan deel te nemen, want het totale deelnemersveld oogt wel bijzonder fraai. Deceuninck-Quick.Step komt met een imposant groepje renners aan de start: Alaphilippe, Bennett, Jungels en Stybar zijn er allen bij. Ook Adam Yates, Dennis, Kwiatkowski, Nibali, wereldkampioen Pedersen en Roglic doen mee.

Met al dat wielergeweld dat present tekent, moet dat dus wel spektakel geven. Wie ook de virtuele Ronde van Vlaanderen gezien heeft, kan na deze week al eens de vergelijking maken en inschatten in hoeverre het virtuele wielergebeuren al stappen vooruit heeft gezet.