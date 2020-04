Thomas De Gendt heeft zo zijn eigen manier van rekenen om aan gewichtsverlies te geraken

In deze periode zonder koersen is het voor wielrenners belangrijk om de conditie op peil te houden en dus ook hun gewicht. Thomas De Gendt meent alvast zelfs kilo's verloren te hebben, al is daar wel een aparte rekenkunde voor nodig.

Voor tweets met humor kan u altijd bij Thomas De Gendt terecht. Dat is nog maar eens gebleken. Ook de renner van Lotto Soudal is wel bezig met zijn gewicht en heeft alvast een manier gevonden om zichzelf te overtuigen dat hij goed bezig is.

"Ik ben er al in geslaagd om drie kilo te verliezen sinds de lockdown. Ik was er eerst wel vijf bijgekomen, maar die tel ik niet mee", laat De Gendt weten op Twitter. Met zulke redenering is het voor De Gendt opletten dat hij straks niet te veel afvalt...