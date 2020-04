Algemeen directeur van Jumbo-Visma herstellende van coronavirus: "Wat ik in het ziekenhuis zag, was shockerend"

Het coronavirus heeft ook Jumbo-Visma bereikt. De algemeen directeur van de ploeg heeft het virus opgelopen en is er nu van aan het herstellen. Dat heeft Richard Plugge zelf bekendgemaakt op LinkedIn. De ernst van de ziekte is voor hem geen geheim meer.

"Meer dan zes weken geleden werd ik opgenomen in het ziekenhuis met corona", onthult Plugge. "Ik had hoge koorts en angstige momenten. Dankzij de goede zorg van de ziekenhuismedewerkers, kwam ik er doorheen. Ik ben nog altijd herstellende, ook al ben ik al vijf weken thuis."

Zijn ogen zijn open gegaan met betrekking tot de werkomstandigheden van het verplegend personeel. "Wat ik zag en ervaarde in het ziekenhuis, was shockerend: de druk, de onzekerheid, moeilijke omstandigheden. Groot respect voor iedereen die aan de slag is in de medische wereld."

PAS KOERS ALS SITUATIE ONDER CONTROLE IS

Ook had Plugge het even over de impact van de situatie op de wielersport. "We kijken ernaar uit om zo vlug mogelijk te kunnen koersen. Al moet dit dan wel gebeuren op een manier dat de veiligheid van renners, teams en organisatoren prioriteit nummer één is. Als er gekoerst kan worden, wil dat zeggen dat de coronasituatie onder controle of verleden tijd is."