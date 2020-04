Ambities van De Plus en Jumbo-Visma blijven ongewijzigd: "Kijk er naar uit om met drie kopmannen naar Tour te gaan"

Laurens De Plus leverde vorig jaar bergop een immens werk. Als het van de ploeg afhangt, zien ze hem dat dit jaar opnieuw doen. En dan staan Dumoulin, Kruijswijk en Roglic klaar om het af te maken. Dan moet de Tour wel doorgaan natuurlijk.

In een uitgebreide videocall voor VTM Nieuws vertelt De Plus over zijn band met Steven Kruijswijk, die hij vorig jaar aan een podiumplek hielp in Parijs. "Steven was mijn eerste kamergenoot. Hij is mijn gids en mentor in de ploeg. Ik kan altijd bij hem terecht, het is leuk om zo iemand in de ploeg te hebben."

Wat denkt De Plus over de impact van het coronavirus op de koers en een eventuele aanloop naar de Tour? "Ik denk dat het een lang seizoen wordt en dat het belangrijk zal zijn om onszelf mentaal niet uit te persen. Een hoogtetent zie ik bijvoorbeeld niet zitten op dit moment. Dat is toch wel belastend."

De Tour win je samen

Als de Tour doorgaat, kan Jumbo-Visma een dreamteam presenteren met Dumoulin, Kruijswijk én Roglic. "Ik kijk er zeker en vast naar uit om met die drie kopmannen naar de Tour te gaan. Het zijn drie verstandige kerels met het doel om de Tour te winnen, maar met het ploegbelang in het achterhoofd. De Tour win je samen."