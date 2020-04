Giro-winnaar is hard voor zijn ex-ploeg: "Ik heb alles gegeven, maar..."

Er is nog altijd een enorme discussie tussen Giro-winnaar Richard Carapaz en zijn ex-ploeg Movistar. De Spaanse ploeg is namelijk niet tevreden met de manier waarop Carapaz is vertrokken en de Ecuadoriaan reageert nu op de uitlatingen van zijn ex-ploeg.

Normaal ging hij vorig jaar nog de Vuelta rijden voor Movistar, maar hij had al een akkoord bereikt met Team INEOS voor dit seizoen. Iets wat Pablo Lastras, ploegleider bij Movistar, maar matig kon appreciëren. "Zo iemand hoeven we niet in onze ploeg te hebben. Hij is ontrouw", klonk het over Carapaz.

Ondanks het winnen van de Giro is Richard Carapaz nooit een absolute kopman geweest bij Movistar. Volgens de klimmer was er dan ook weinig vertrouwen in hem. "Er is geen sprake van ontrouw. Ik heb alles gegeven, maar het werd niet naar waarde geschat en dan heb ik mijn conclusies getrokken", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.