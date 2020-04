Boogerd komt met opvallende anekdote over Frank VDB: "Een woord was een woord bij Frank'

Michael Boogerd was in Nederland te gast bij de wielerpodcast De Rode Lantaarn. Naar aanleiding van de Sporza Retro naar de Luik-Bastenaken-Luikeditie die Frank Vandenbroucke won, haalde de Nederlander enkele herinneringen op aan 'VDB'.

Michael Boogerd won in 1999 Parijs-Nice, maar heeft dat voor een deel te danken aan onze landgenoot Frank Vandenbroucke.

"De voorlaaste rit was de koninginnerit en ik moest vooral Virenque nog in de gaten houden. Frank kwam naar me toe en zei me: "Als jij het nu bij mekaar houdt en de sprint voor me aantrekt, ben ik er morgen voor je als je een lastig moment hebt."

"Ik trok de sprint voor hem aan in mijn leiderstrui en hij won de spurt.", vertelt Boogerd. Een enorm risico want de volgende dag kan het zijn dat Frank de afspraak 'vergeten' is , of dat hij zelf niet kon volgen.

Allez Boogie!

Maar niets was minder waar. "In de slotrit vertrok Virenque meteen in de aanval en VDB ging hem halen. Hij kwam naast me en zei "Allez Boogie!" Dus ik kroop in zijn wiel en hij ging achter Virenque aan. Zo was Frank Vandenbroucke ook: een woord was een woord", luiden de mooie woorden van de Nederlander.