Valerie Demey en BMX'er Elke Vanhoof slaan handen in mekaar om op zoek te gaan naar vaccin tegen corona

Voor Valerie Demey is dit haar tweede jaar bij CCC-Liv nadat ze overstap maakte van de Lotto Soudal Ladies. Ook voor haar geen wielerwedstrijden momenteel, maar ze blijft samen met BMX'ster Elke Vanhoof wel sporten en daar kunnen velen beter van worden.

Ze hebben immers het social media account CyclingCube uit de grond gestampt. Via beeldmateriaal proberen ze mensen te motiveren om te blijven bewegen. Elke en Valerie hebben nu besloten om CyclingCube ook te koppelen aan de strijd tegen het coronavirus.

Via online workouts willen de topsporters geld inzamelen om het onderzoek van de KU Leuven naar een vaccin te steunen. Zo houden ze hun eigen vormpeil intact en bovendien dragen ze ook hun steentje bij om zo snel mogelijk de bovenhand te krijgen op het virus.

WORKOUTS EN T-SHIRTS

Via sponsoring van Bikwortz werd een website opgericht. Op Cyclingcube.be is alle informatie over het project van Demey en Vanhoof te vinden. Naast de online workouts die er te vinden zijn, kunnen via de webshop ook Covid-19 t-shirts aangekocht worden. Ook deze opbrengsten zullen gebruikt worden voor het onderzoek van de KU Leuven.