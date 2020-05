📷 Greg Van Avermaet heeft trofee ontvangen voor overwinning in 'De Ronde2020'

Op zondag 5 april zou initieel de echte Ronde van Vlaanderen doorgaan. Aangezien dat niet lukte, zette Flanders Classics die dag met BKool 'De Ronde2020' op, het virtuele alternatief. Greg Van Avermaet had er wel zin in en reed op de rollen naar een mooie overwinning.

De olympische kampioen heeft nu ook een aandenken gekregen aan die dag: een schilderij waar het virtuele podium is op geschilderd, met Greg Van Avermaet op het hoogste schavotje terwijl hij de trofee voor de Ronde-winnaar omhoog houdt, en ook de figuren van Oliver Naesen en Nicholas Roche.

Received my ‘@RondeVlaanderen Lockdown Edition’ trophy today! 😍 Do you like it? 🏆🥇 pic.twitter.com/PsmxmyyKPs