Nederland komt sportkoepel slechts deels tegemoet in tijd van crisis

Onlangs kregen wielerclubs en andere sportverenigingen in België slecht nieuws met de vernietiging van de regeling voor het onbelast bijverdienen. Ook in andere landen kunnen sportclubs uiteraard wel een duwtje in de rug gebruiken. In Nederland krijgen ze dat ook, weliswaar gedeeltelijk.

Bij onze noorderburen had sportkoepel NOC*NSF de overheid om een steunpakket gevraagd van 150 miljoen euro. Die wens kan de Nederlandse minister van Sport Martin van Rijn niet helemaal vervullen. De regering heeft wel 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sportverenigingen. FINANCIËLE STEUN VOOR ACCOMODATIES Daarvan is 90 miljoen euro bedoeld om huur van accomodaties kwijt te schelden in de periode van 1 maart tot 1 juni. Voor veel verenigingen vormt de huur de grootste kost. De resterende 20 miljoen gaat naar sportclubs met een eigen accomodatie. Voor eventuele aanvullende steun is het in Nederland wachten op een onderzoek naar het effect van de coronacrisis op de volledige sportsector.