Verzorger na 24 jaar in de koers officieel op pensioen: Lotto-renners bezorgen hem verrassing

Uitgerekend op 1 mei, een feestdag, was het officieel de eerste dag van zijn pensioen voor Van Gyseghem. Bij Lotto Soudal zullen ze hem uiteraard niet vergeten en wilden ze wel iets doen om hem te bedanken voor de voorbije jaren.

Jelle Wallays ging namens de volledige ploeg een verrassingsontbijt afgeven ten huize Van Gyseghem. Ofwel was Wallays wel heel vroeg, ofwel nam Van Gyseghem het er al eens van op zijn eerste dag als gepensioneerde. In elk geval lag de ex-verzorger nog in bed toen Wallays voor de deur stond.

