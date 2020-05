Victor Campenaerts tekent present voor de Tour For All

Daar is alvast een volgende alternatieve uitdaging voor Victor Campenaerts: hij gaat deelnemen aan de Tour For All. Dat is het volgende virtuele event dat uit de grond gestampt is: een vijfdaagse virtuele rittenkoers die zal doorgaan van 4 tot en met 8 mei.

Campenaerts deed zopas nog mee aan de vierde etappe van de Digital Swiss 5. Met de Tour For All komt er nu een nieuw virtueel avontuur aan. Eén renner van een bepaalde ploeg mag in maximaal twee van de vijf ritten starten. Ook voor Campenaerts geldt dus dat hij maximum twee dagen op de rollen zal koersen.

NTT heeft zijn selectie voor de Tour For All vrijgegeven en daar maakt Campenaerts deel van uit. Tijdens deze virtuele koers, die gereden zal worden via het online platform Zwift, kunnen de ploegen elke dag punten verdienen op basis waarvan er dan een klassement opgemaakt wordt.

TWINTIG RENNERS GESELECTEERD

NTT heeft maar liefst twintig renners aangeduid die in aanmerking komen om op één van de vijf dagen te starten. Het opzet van de Tour For All is om opbrengsten in te zamelen voor Artsen Zonder Grenzen.