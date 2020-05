Wout Van Aert op bezoek bij Gert Verhulst: "Bang hartje voor vervolg van het seizoen"

Wout Van Aert boog zich donderdagavond op de boot bij Gert Late Night over het vervolg van het wielerseizoen. Hij wil graag nog de klassiekers rijden dit seizoen, maar vraagt zich luidop af onder welke omstandigheden dat zal zijn.

"Als je ziet hoe het coronavirus nu nog het leven beheerst en welke maatregelen er nu nog zijn, zit ik soms met een bang hartje voor het vervolg van het wielerseizoen", bekent Wout Van Aert in het tv-programma Gert Late Night.

Hij wil ook absoluut de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden, maar stelt zich tegelijkertijd vragen. "Onder welke omstandigheden zullen we die rijden? We kunnen het publiek niet vragen om allemaal thuis te blijven. Aangezien ik 'later' aan mijn wegcarrière begonnen ben, wil ik geen kans laten liggen om een klassieker te winnen. Maar we zitten toch nog met veel vragen.

Het wielrennen ligt ondertussen al zo'n anderhalve maand stil voor de renners die Parijs-Nice gereden hebben, anderen hebben al bijna 2 maand geen koers meer gereden. Wout Van Aert zijn eerste en laatste koersdag was de Omloop het Nieuwsblad op 29 februari, ondertussen traint hij al even in 'onderhoudmodus'.