🎥 Marianne Vos beleeft droomdebuut: "Een ongelooflijk gevoel, ik gaf alles wat ik had"

Op haar 32ste heeft Marianne Vos nog met een nieuw gegeven in haar carrière kunnen kennismaken: het virtuele koersen. Vos ging van start in de Tour For All en won meteen haar eerste virtuele rit in competitie. Een mooie beloning voor de geleverde inspanning.

Vos reageerde na de etappe in een filmpje van haar ploeg CCC. "Het was mijn eerste ervaring in het online koersen en het was zeker een lastige. Ik begon stilaan het gevoel te pakken te krijgen. Starten met de ploegmaats geeft extra motivatie. Dan wil je het zeker goed doen, ook voor de ploeg."

Dat was ook wel te merken. "Wie naar de koers gekeken heeft, zag dat ik alles heb gegeven. Het was een zware finale, maar ik gaf alles wat ik had tot aan de streep. Het is een ongelooflijk gevoel om de overwinning te pakken. We hopen het ook goed te doen de volgende dagen."