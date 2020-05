Evenepoel blij dat er plek is voor alle grote koersen: "Nieuwe doelen uitkiezen" en "Zal best mogelijke gevoel zijn"

De nieuwe kalender die de UCI gepubliceerd heeft, omvat zowat alle belangrijke afspraken die er zijn in een normaal wielerseizoen. Dat is alvast waar Remco Evenepoel het meest tevreden over is, dat er geen enkele grote koers afvalt.

"Het lijkt erop dat alle belangrijke koersen erin zitten, wat boeiend is om te zien", zegt Evenepoel over de nieuwe kalender. Wel is er op verschillende vlakken een overlapping en is het dus een kwestie van keuzes maken. "Ik zal rond de tafel moeten zitten met het team en enkele nieuwe doelen uitkiezen."

OPKIKKER

In elk geval is het een opkikker voor alle renners, die tenslotte al lang zonder doel zitten. "Na de laatste paar maanden is het leuk om iets op papier te zien en iets te hebben om naartoe te werken. De Olympische Spelen waren mijn hoofddoel, we zullen moeten zien wat we dit jaar nog kunnen bereiken en gaan er het beste van maken."

Evenepoel zal vooral blij zijn als er echt opnieuw gekoerst kan worden, waar dat dan ook moge zijn. "Opnieuw een rugnummer kunnen opspelden zal het best mogelijke gevoel zijn. Ik kijk er naar uit."