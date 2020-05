Logica uit noodzaak teruggeschroefd: wielerkalender opstellen bleek nog veel moeilijker dan gedacht

Om een heel peloton nog voldoende kansen te bieden, wilde de UCI nog met een uitgebreide kalender komen. De intenties waren goed, de eerste signalen ook, maar uiteindelijk is het toch een erg ingewikkeld puzzelwerk geworden.

Toen de UCI een periode vastlegde voor de Tour en het framework voor de nieuwe kalender voorstelde, had het er alle schijn van dat men een bepaalde logica zou hanteren. Na de Tour zou eerst de Giro volgen als grote ronde. De Vuelta chronologisch als derde grote ronde, zoals elk jaar. Ook de opvolging van bepaalde koersen hield wel steek.

De Dauphiné als voorbereidingskoers op de Tour bijvoorbeeld. Een Gent-Wevelgem in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Dat leek dus allemaal wel te gaan kloppen, maar uiteindelijk is men toch nog ruim van de planning van toen afgeweken.

En zijn er zaken in de kalender geslopen die heel wat minder logisch zijn. Na Strade Bianche en Milaan-Sanremo volgt niet onmiddellijk de Tirreno-Adriatico. Daarop is het wachten tot 7 september. Maar wat is de Tirreno nog waard midden in een Tour? Inderdaad, er dienen mogelijkheden te zijn voor alle renners, maar de Tirreno dreigt volledig te verzuipen in de aandacht van de Tour.

Hetzelfde kan gezegd worden van de GP Québec en GP Montréal. Mooie wedstrijden en in theorie goede opstapjes richting het zware WK in Zwitserland. Maar welke renners gaan daarbij zijn? Zo verliezen een aantal wedstrijden toch hun waarde.

Dat er sprake zou zijn van enige overlapping, viel wel te voorspellen. Wie de Giro op zijn verlanglijstje heeft staan, mist meteen wel vijf grote klassiekers. Dat is meteen een heel pak. Dat scheelt dus wel een slok op een borrel. Iets meer ruimte om te spreiden was wenselijk geweest, maar die was er nu eenmaal niet.

Had men die dan niet kunnen vinden door bepaalde koersen te schrappen? Bij koersen als de Ronde van Polen en de Ronde van Guangxi kun je vraagtekens plaatsen. Maar of het eerlijk is om veel kleinere wedstrijden die nog op het programma stonden te schrappen om andere uitgestelde koersen te laten doorgaan, is dan weer een andere discussie.

In de gegeven omstandigheden had men zelfs kunnen opteren om koersen als Tirreno en de Canadese GP's er tussenuit te laten, maar dan had de UCI moeten terugkomen op zijn belofte om alle grote koersen in te plannen. Het wist wellicht wel dat het moeilijk zou zijn om een goede kalender uit te tekenen. Het is toch nog wel wat moeilijker gebleken dan gedacht.