🎥 Absolute fietssensatie inspireert in straffe video: met het wiel scoren in het basketbal en darts en nog veel meer!

Er zijn er die werkelijk praktisch alles met een fiets kunnen. Zeker in het mountainbike of trialbike zijn zulke artiesten te vinden. De Oostenrijker Fabio Wibmer is er zo eentje. Om ook in deze tijden voor de nodige inspiratie te zorgen, schittert hij in een Home Office video.

In dit filmpje op de sociale media van de trialbiker geloof je amper wat je ziet. Met zijn voorwiel darts-pijltjes succesvol op het dartsbord mikken, met zijn achterwiel een basketbal in de ring wippen... Het kan allemaal in zijn tuin, die hij heeft omgevormd tot een uitdagend parcours. Of zijn achterwiel lossen en uit zijn fiets tegen de muur laten rollen, om hem dan nadien perfect weer in die fiets te laten passen, zonder zelf voet aan grond te zetten. Kortom, het ene waanzinnige hoogstandje na het andere. Probeer wat u in het onderstaande filmpje zit dus zeker niet thuis.