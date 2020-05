Franse minister van Sport keert deels haar kar: "Veel mensen smeken me Tour te laten doorgaan, desnoods..."

Het is nu toch al geruime tijd dat zowel grote organisator ASO als de Franse regering pleiten voor een Tour met publiek. Ook de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu was die mening toegedaan. Al overweegt ze nu toch een Tour zonder publiek.

Het is een beslissing die men in Frankrijk dient te nemen over zowel de Tour in het wielrennen als Roland Garros in het tennis: kunnen deze evenementen eventueel doorgaan zonder publiek? "Het zou echt de slechtste oplossing zijn", viel in een nieuwe verklaring van de minister te horen. "Maar die sporten moeten ook overleven. Als dat op het spel staat, moeten we de juiste beslissing nemen."

Het zou dus niet van harte zijn, maar als de toekomst van de wielersport in het gedrang komt, kan het alsnog zijn dat men opteert voor een Tour zonder toeschouwers. "Veel mensen smeken me om de Tour en Roland Garros door te laten gaan, desnoods zonder publiek. Maar we moeten echt afwachten hoe het coronavirus zich gaat verspreiden."