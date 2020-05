Streep Super Sunday al maar aan: dit moet absolute hoogdag worden met Monument, Tourmalet én beslissing in Giro

Wie vlamt net als Philippe Gilbert in 2019 straks naar de overwinning op de piste van Roubaix? Wie wint de Ronde van Italië? En wie heerst op de Tourmalet? Drie vragen waar we dit najaar een antwoord op moeten krijgen... en dat allemaal op dezelfde dag.

De overlappingen van belangrijke afspraken in de nieuwe wielerkalender beloven het allemaal wat hectisch te maken, maar doen ook watertanden. Sommige dagen worden te gek voor woorden, met wielerspektakel alom. Geen enkele dag zal dat meer het geval zijn dan op 25 oktober 2020.

Op die datum moet Parijs-Roubaix worden gereden. Wie kan Philippe Gilbert opvolgen in de Helleklassieker? De kasseispecialisten zijn dan opnieuw aan zet. Sowieso moet dit een historische dag worden, want het is de bedoeling om voor het eerst in de geschiedenis ook een Parijs-Roubaix voor vrouwen te laten doorgaan.

De hoogdag voor de klassieke renners is er ook eentje voor de klassementsmannen die meedoen aan de Giro. Op 25/10 volgt immers de ontknoping in de Ronde van Italië. Een individuele tijdrit van 16,5 kilometer van Cernusco sul Naviglio naar Milaan moet voor de beslissing in het klassement zorgen en zo de eindwinnaar van de Giro aanduiden.

De winaars van Parijs-Roubaix en de Giro zullen we die avond dus kennen, maar dat is nog niet alles. In de Vuelta zullen ze dan toe zijn aan de zesde rit. Doordat de etappes uit Nederland wegvallen, is men dan in de Ronde van Spanje toe aan de rit naar de... Tourmalet. Het peloton vertrekt nog in het Spaanse Biescas, maar steekt dan de grens met Frankrijk over. Welke berggeit heerst boven op de top van de mythische klim?

Daar moeten we op 25 oktober dus allemaal een antwoord op krijgen. Als we het coronavirus de volgende maanden de baas kunnen, wacht er ons dit najaar dus alvast een wielerdag om in te kaderen!