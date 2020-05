Geen Tour voor Mathieu van der Poel, die mikt op 15 crossen: "Dat is het risico als je niet bij een WorldTour ploeg zit"

Mathieu van der Poel moet zijn programma niet afstellen op de Ronde van Frankrijk. De Nederlander mag immers niet meedoen. Zijn plannen liggen elders.

Dinsdag liet Tour-baas Christian Prudhomme verstaan dat het deelnemersveld van de Ronde van Frankrijk er ondanks de nieuwe datum niet anders zal uitzien. Daarmee doelde de Fransman uiteraard op de deelnemende poelen. Ook op de uitgestelde datum dus geen Mathieu van der Poel aan de start in Nice.

Strade Bianche en de Amstel

"Ik had al signalen opgevangen, dus het is geen grote teleurstelling. Al hadden we liever in Nice aan de start gestaan. Maar dat is nu eenmaal het risico als je niet tot een World Tour-team behoort. Het is jammer omdat het nu perfect had gekund in dit rustig jaar", legde Van der Poel uit bij Het Belang van Limburg.

In de Limburgse krant deed de renner van Alpecin-Fenix zijn plannen uit de doeken. "Ik wil dit jaar nog op de weg koersen, mountainbiken als het kan én een winter met maximaal vijftien crossen rijden." Onder meer op het programma: Strade Bianche en de Amstel Gold Race.