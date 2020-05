Situatie voor Spelen nog hetzelfde: enkel Evenepoel zeker van ticket, anderen moeten selectie nog verdienen

Sinds het uitstel van de Olympische Spelen is het de vraag die op ieders lippen brandt: wat met de kwalificatieperiode? En hoe ziet elke sporttak afzonderlijk het? Bij Belgian Cycling benadrukken ze dat enkel Remco Evenepoel voorlopig geselecteerd is voor de Spelen.

Dat heeft de nationale wielerfederatie bevestigd aan Het Nieuwsblad. Als Europees kampioen tijdrijden gaat hij sowieso de olympische tijdrit betwisten en is hij meteen ook geselecteerd voor de wegrit in Tokio. Er moeten nog vier andere renners aangeduid worden, waarvan ook nog eentje de tijdrit gaat rijden.

OOK NOG GEEN BESLISSING IN MOUNTAINBIKE EN BMX

Bij de vrouwen moeten er drie rensters gekozen worden voor de olympische wegrit, waarvan ééntje aan de start komt in de tijdrit. In het mountainbike en de BMX is ook nog niets beslist over wie er voor ons land naar de Spelen gaat.

Toen de coronacrisis uitbrak, was de kwalificatieperiode nog niet definitief afgesloten. Het IOC moet nu eerst met een nieuwe tijdslijn komen en nieuwe criteria bepalen.