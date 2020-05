Vlaamse regering steunt organisatie met gigantisch bedrag, "maar het is wel een risico"

De organisatie van het WK veldrijden in 2021 komt niet in gevaar. Het WK vindt normaal gezien plaats in Oostende en de Vlaamse regering probeert met een bedrag van 400.000 euro de financiële de organisatie een duwtje in de rug te geven.

De Vlaamse regering wil dat het WK veldrijden een "Vlaams topevenement" wordt. Met de steun van 400.000 euro wil de regering in coronatijden perspectief blijven bieden aan de sportliefhebbers. De wereldkampioenschappen vinden normaal gezien plaats op 30 en 31 januari 2021. De organisatie kan op de evenementzone aan de Wellington Hippodroom in Oostende zo'n 78.000 mensen ontvangen en hoopt dat een mogelijke nieuwe piek van het coronavirus uitblijft. "Het is een risico", beseft ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "We kunnen de evolutie van het coronavirus niet voorspellen. Maar net omdat zoveel events zijn weggevallen, willen we vasthouden aan de evenementen in de toekomst." De totale organisatiekost van een WK veldrijden wordt geschat op zo'n 3 miljoen euro. De Vlaamse regering sponsort daar dus 400.00 euro van. De stad Oostende levert 405.000 euro, de Nationale Loterij 240.000 euro en de provincie West-Vlaanderen 150.000 euro.