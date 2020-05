Colombiaanse klassementsrenner heeft enkele doelen voor de rest van het seizoen: "De Tour wordt interessant"

Rigoberto Uran heeft dit seizoen nog enkele duidelijke doelen. De Colombiaanse klassementsrenner zal deelnemen aan de Tour de France en het WK. Daarna zal hij kiezen tussen de klassiekers en de Vuelta.

Uran zal ook dit seizoen één van de outsiders zijn voor een podiumplaats in de Tour. De Colombiaan verwacht een zeer open Tour. "De kalender is anders en iedereen heeft minder kilometers in de benen, dus het wordt zeker interessant", legde Uran uit bij Marca.

Toch beseft Uran dat het coronavirus nog voor roet in het eten kan strooien. "We hopen dat de wielerwedstrijden nog kunnen doorgaan, maar de gezondheid van de mensen zijn belangrijker. We moeten afwachten."