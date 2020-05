Voormalig ritwinnaar uit de Tour krijgt na wielerpensioen nog schorsing van vier jaar voor gebruik van EPO

Ook bij renners die al een punt gezet hebben achter hun carrière worden er natuurlijk nog uitspraken gedaan bij inbreuken op de dopingwetgeving. Jarlinson Pantano bezondigde zich hieraan. De straf voor de Colombiaan: een schorsing van vier jaar.

Bij een controle buiten competitie in februari 2019 testte Pantano positief voor het gebruik van EPO. Nu heeft het antidopingtribunaal van de UCI ook een uitspraak gedaan over de zaak. Pantano is schuldig bevonden aan het overtreden van de antidopingregels en krijgt een schorsing van vier jaar aan zijn been.

Concreet betekent dit dat hij tot 14 april 2023 niet mag deelnemen aan officiële wielerwedstrijden. Dat was de Zuid-Amerikaan sowieso niet van plan, want Pantano hing enkele maanden na zijn positieve dopingtest al zijn fiets aan de haak.

OP ZIJN BEST IN TOUR VAN 2016

De grootste overwinning uit zijn wielerloopbaan behaalde Pantano in 2016 met zijn ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Net als het jaar voordien zat er in het klassement in de Tour een plek in de top twintig in. Tijdens zijn wielerloopbaan reed de ex-klimmer voor Colombia-Coldeportes, IAM Cycling en Trek-Segafredo.