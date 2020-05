Indrukwekkende Van Avermaet verpulvert toptijd Naesen, ook nieuwe leidster bij de vrouwen

Was het de leidersplaats van zijn goede vriend Oliver Naesen die hem zo motiveerde? In ieder geval was het straf wat Greg Van Avermaet liet zien in 'De Container Cup'. De olympische kampioen is de nieuwe leider na een sterke passage aan de monkey bars en een goed fietsnummer.

Van Avermaet begon met een vijfde tijd op de 1500 meter lopen en pakte vervolgens uit aan de monkey bars. Van Avermaet ging vlot van de ene bar naar de andere. Ook toen het uiteindelijk toch moeilijk werd, hield hij nog even vol. Met 85 stuks ging er meer dan een minuut van zijn tijd af. BIJNA HALVE MINUUT VERSCHIL TUSSEN WIELERVRIENDEN Ook in de volgende proeven presteerde Van Avermaet met regelmaat zodat hij de leiderspositie al innam. De benchpress viel wel wat tegen, maar de renner van CCC liet wel nog zien dat hij één van de betere coureurs is op de drie kilometer fietsen. De beste tijd op het fietsnummer is nog altijd voor schaatser Bart Swings, maar Van Avermaet deed wel liefst 28 seconden dan beter dan Naesen in het eindklassement. Ook bij de vrouwen pronkt er een nieuwe naam bovenaan. Loopster Hanne Claes was eveneens in vorm. Zij werd de atlete van de regelmaat tijdens deze zevenkamp en had 20 seconden minder nodig dan wielrenster Jolien D'hoore om alle proeven af te werken.