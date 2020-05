Vanhoof en Demey blijven zoektocht naar vaccin ondersteunen: "Nooit gedacht dat we zo'n respons zouden krijgen"

Mensen inspireren om te blijven bewegen en ondertussen geld in het laatje brengen voor het onderzoek naar een vaccin: dat is het opzet van BMX'er Elke Vanhoof en wegrenster Valerie Demey. Sinds de voorstelling van hun website Cyclingcube, zit het project in de lift.

Met tal van tips en uitdagingen houden ze hun website up-to-date. Alle opbrengsten gaan naar het onderzoek van de KU Leuven voor onderzoek naar een vaccin. De reacties zijn laaiend enthousiast. "Nooit gedacht dat we meteen zo'n respons zouden krijgen", zegt Demey aan Het Nieuwsblad. STRIP IN DE MAAK Belangrijk dan om kort op de bal te spelen. "Vandaar dat we snel beslisten online work-outs te organiseren en de opbrengst te schenken aan de KU Leuven. We brachten ook T-shirts op de markt met daarop: Stop met nietsen & ga fietsen. We zijn al gecontacteerd om mee te doen aan social rides en gaan ook een strip maken", verkondigt Vanhoof. Wat brengt 2020 nog op professioneel vlak? "Hopelijk gaan alle uitgestelde wedstrijden van het voorjaar nog door. De klassiekers zijn mijn grootste doelen. Ik vind het fantastisch dat er een Parijs-Roubaix komt voor vrouwen", aldus Demey. Vanhoof is dan weer nog aan het revalideren. "Begin oktober wordt in Dessel het EK betwist. In die thuisrace hoop ik mijn terugkeer te vieren."