Ploeg van Van Aert niet naar Tenerife op hoogtestage: "Vliegtuigen vermijden"

Bij Jumbo-Visma zullen ze dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet op hoogtestage gaan naar Tenerife. Het Spaanse eiland is altijd een zeer populaire bestemming geweest voor wielerteams, maar bij de Nederlandse formatie willen ze het vliegtuig vermijden.

Daarom bekijkt Jumbo-Visma of het mogelijk is om in de Alpen op stage te gaan. "De Alpen vind ik veel leuker", zegt Dumoulin bij Wielerflits. "Maar in maart en april is het weer daar nog niet goed genoeg, daarom gaat iedereen naar Tenerife. Maar we kunnen ook met de auto naar de Alpen want de ploeg wil vluchten vermijden waar het kan", aldus Dumoulin. Tot waar dat dan gaat is niet duidelijk. Want in theorie kan je vanuit Nederland met de auto tot in het zuiden van Spanje rijden of zelfs tot in China.

"Geen Tourwinst zonder hoogtestage"

Voor Dumoulin is een hoogtestage heel belangrijk, hij zei eerder al dat hij zijn kansen niet goed kon verdedigen zonder er eentje in te lassen. "In de Tour wordt het klassement bepaald in de bergritten. Je kan in goede vorm zijn, maar je hebt een hoogtestage nodig om op die klimmen van een uur op grote hoogte echt top te zijn", beargumenteerd de Giro-winnaar van 2017.

"En dan heb ik het niet zozeer over het hoogteverschil maar wel met de goede training. Je traint bij een hoogtestage om lang te klimmen. Dat is altijd aanpassen en zonder kan je de Tour de France niet winnen."