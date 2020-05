Axel Merckx vindt dat WT-teams die huiswerk gemaakt hebben moeten blijven inzetten op de jeugd

Voor alle wielrenners zijn de gevolgen van coronatijden voelbaar, maar zeker ook voor de jonge talenten die nog de stap naar de profs moeten zetten? Gaan zij nog wel voldoende kansen krijgen? Axel Merckx is als manager bij belofteploeg Hagens Berman Axeon goed geplaatst om zich hierover te buigen.

Het is zeker nog de moeite om in te zetten op de jongeren, beweert Merckx bij Sporza. "Je kunt zeggen dat ze een extra jaar ervaring missen, maar renners die naar het einde van hun carrière gaan, zullen meer moeite hebben om weer op niveau te komen nadat ze zo lang hebben stilgelegen. Dan zou ik meer voor de jeugd en de toekomst kiezen."

Zeker de betere ploegen moeten talent toch herkennen. "Als de WorldTour-teams hun huiswerk goed gemaakt hebben, dan weten ze nu wel al min of meer wie er goed is en wie in de ploeg past. De beloften hebben toch 4 jaar de tijd gekregen om zich te tonen. Dan zijn de junioren meer benadeeld, want die hebben maar 2 jaar om een plaats bij de beloften af te dwingen."