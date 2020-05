'Giro-organisatie overweegt om Grande Partenza al op 26 september te houden'

De verwachting is dat er vandaag een beslissing komt van de Zwitserse overheid waaruit moet blijken of in september het WK kan doorgaan zoals voorzien. Is dat niet het geval, volgt er wellicht een verhuis naar het Midden-Oosten. Bij de Giro houden zich al klaar.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de Giro-organisatie een eventuele verhuis van het WK, niet enkel qua locatie maar ook qua datum, als een opportuniteit zien. De Giro zou dan concurrentie met de Vuelta en Parijs-Roubaix kunnen ontlopen. Het idee zou zijn om de Giro dan al te laten starten op 26 september in plaats van op 3 oktober, zoals het nu op de kalender voorzien is. De Grande Partenza zou dan een week vervroegd worden, maar alles hangt dus af van de datum van het WK wielrennen.